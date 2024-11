Marcel destaca avance del Presupuesto 2025 y advierte de normas que irán al TC

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó este viernes el despacho que se logró en el Senado de las 32 partidas -más el articulado- del Presupuesto 2025, destacando que se "revirtieron" muchas votaciones y advirtiendo que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) por algunas glosas ratificadas.

"Se ha logrado revertir todas las votaciones negativas que hubo en la Cámara de Diputados, que tampoco fueron tantas, pero era muy importante revertirlas para que no quedara una reducción de recursos que no pudiera después modificarse en una comisión mixta", afirmó el jefe de la billetera fiscal.

En esta línea, dio cuenta que, "entre las normas que se ratificaron, hay algunas glosas que nosotros consideramos inconstitucionales", por lo que buscarán revertirlas en el TC.

"Nosotros vamos a hacer las presentaciones al Tribunal Constitucional correspondiente. Incorporar una glosa porque es popular, no quiere decir que sea constitucional", puntualizó Marcel.

Votaciones que fueron revertidas

Entre las acciones que fueron revertidas están el financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y los fondos de la Subsecretaría de la Niñez, que incluyen el programa de acompañamiento "Chile Crece Contigo" del Ministerio de Desarrollo Social.

Respecto a la partida de educación, el ministro de esa cartera, Nicolás Cataldo, afirmó que la perspectiva que tienen "es que seamos capaces de legislar para hacerle las mejoras y los ajustes al sistema de admisión escolar antes de que inicie el proceso de admisión 2026".

"En caso de que no hayamos todavía terminado de legislar los ajustes a la ley, tendremos que construir un mecanismo de postulación a los establecimientos educacionales que resguarde los principios de no discriminación y de no selección arbitraria", analizó la autoridad.

A estos suman los fondos para el Servicio de Evaluación Ambiental, para el Instituto de Derechos Humanos (INDH), y para el Programa de Apoyo a la Identidad de Género.

De todas maneras, estos dos últimos fueron respaldado con ciertos compromisos: el INDH, por ejemplo, debe tener una comisión asesora que fortalezca su rol; mientras que el Apoyo a la Identidad de Género debe revisar su programa y permitir que los padres decidan si recibir o no el acompañamiento hasta los 14 años.

En cuanto al presupuesto en esta materia, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, dio cuenta que "se ha hablado de que se busca realizar tratamientos hormonales o incluso quirúrgicos, en oposición a la voluntad de los padres. La verdad es que aquí, cuando hablamos de la protección de la niñez, tenemos que hablar con datos, poniendo en el centro su integridad".

"Los niños, niñas y adolescentes trans o con identidad de género requieren este acompañamiento, un acompañamiento de una dupla, de un psicólogo, psicóloga, trabajador o trabajadora social", puntualizó.

"Son dudas legítimas"

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), se refirió al Programa de Apoyo a la Identidad de Género, dando cuenta que le "cuesta creer que haya materias que no tengan ninguna relación con la Ley de Presupuestos, que es el argumento que se usaría (por parte del Gobierno) para ir al Tribunal Constitucional".

"Es legítimo que los parlamentarios presenten dudas respecto de esas terapias, porque la preocupación es si se hacen con o sin autorización de los padres. Y prueba de ello es que se incorporaron sendas indicaciones donde se dice que no se van a poder hacer sin la autorización de los padres", destacó el parlamentario.

Asimismo, lamentó que la votación del Presupuesto terminara solo con 26 legisladores, que es la mitad del Senado: "No pudimos trabajar durante la mañana porque teníamos un compromiso internacional al que hemos asistido con gusto, pero significó que tuviéramos que trabajar hasta más tarde. Eso significa que muchos senadores que tenían compromiso en sus respectivas zonas tuvieron que viajar", analizó.

El lunes la Cámara de Diputados debe revisar todo lo aprobado en el Senado.