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Tópicos: Economía | Presupuesto

"Nada funciona si no ponemos las cuentas públicas en orden", dijo Quiroz

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Es un tema que es poco comprendido, sobre todo en estos días (que se está discutiendo el Presupuesto)", lamentó el ministro de Hacienda.

Al exponer en Enagro, negó que el Gobierno esté realizando "recortes" agresivos, y habló más bien de una "moderación del gasto".

 ATON (archivo)

"Cuando los estados de bienestar crecen sin límite terminan como Francia, con una cultura donde se espera que todo lo dé el Estado", sostuvo el economista.

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"Nada funciona si no ponemos las cuentas públicas en orden", advirtió este miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al defender la disciplina presupuestaria impulsada por el Ejecutivo.

En el marco del Encuentro Nacional del Agro (Enagro), y frente a los cuestionamientos de la oposición en medio de la tramitación del Presupuesto 2027, el jefe de la billetera fiscal criticó que el valor de la disciplina fiscal sea "poco comprendido, sobre todo en estos días".

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Quiroz expuso en el Encuentro Nacional de la Agricultura los ejes de la estrategia económica del Ejecutivo. (FOTO: ATON)

"Camino por el Congreso y me paran en los pasillos: 'Ministro, este programa'... (Pero) hay cientos de programas que se superponen y no siempre tienen las mejores evaluaciones. Lo que estamos haciendo en este Presupuesto no es ajustar el gasto ni -como se ha titulado- 'recortes'; estamos (simplemente) moderando el gasto", puntualizó Quiroz.

El titular de Teatinos 120 afirmó que "el gasto público este año que pasó va a haber terminado, especialmente con la ejecución que viene ahora en el último trimestre, con un gasto total que habrá crecido 2,4 por ciento respecto al año anterior. No obstante, vamos a cerrar con un déficit efectivo al menos un punto del PIB menor que el año anterior".

Revisión de programas e interpelación al modelo estatal

Quiroz también advirtió sobre la inercia del gasto y la justificación constante de planes que no exhiben buenos rendimientos sociales en los informes técnicos de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

"'Pero es que este programa es muy bueno', me dicen. Y yo digo: 'Mira, no conozco a ningún programa que diga en éste nos robamos la plata... No existe'. Todos tienen bonitos nombres, pero créanme que la Dirección de Presupuestos lleva años de años haciendo evaluaciones, y hoy estamos poniendo las evaluaciones sobre la mesa y ordenando las finanzas públicas", reforzó.

Para graficar los peligros de una expansión descontrolada del aparato público, el jefe de la cartera económica denunció "lo que ocurre cuando los estados de bienestar crecen sin límite: terminan como hoy estamos viendo en la televisión;  terminan como Francia, que gasta un 50 por ciento del PIB y no es suficiente, porque se genera una cultura donde se espera que todo lo dé el Estado".

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