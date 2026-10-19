Presupuesto 2027: Gobierno apela a la "responsabilidad" ante reparos de Fiscalía, Contraloría y Servel

El Gobierno enfrenta su primer trámite de Ley de Presupuesto 2027 bajo cuestionamientos de organismos autónomos: la fiscalía, la Contraloría General de la República y el Servel levantaron la voz de alerta contra el Ministerio de Hacienda.

Las instituciones acusan que la nueva exigencia de someter determinados gastos del Ministerio Público al control de la Dirección de Presupuestos (Dipres) vulnera su autonomía constitucional.

Frente a la controversia, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo un encuentro con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el propósito de resolver las diferencias que genera la propuesta fiscal.

En paralelo a estas gestiones, el Presidente Kast encabezó un comité de gabinete en el Palacio de La Moneda para alinear a sus secretarios de Estado de cara a la discusión parlamentaria, instancia en la que defendió la necesidad de focalizar el gasto público ante el actual escenario económico.

"Requerimos la máxima responsabilidad en el uso de los recursos", remarcó el Mandatario tras advertir estrechez económica. (FOTO: ATON)

"Durante el año, la ciudadanía ha ido entendiendo que los recursos son escasos, las demandas son muy altas y que cada peso que usemos bien va en beneficio de las personas más vulnerables", explicó el jefe de Estado.

"La situación, tanto del país como situaciones que han afectado a otros países, es compleja y requerimos la máxima responsabilidad en el uso de los recursos", puntualizó Kast.

Respaldo oficialista y priorización del gasto

Pese al descontento de las instituciones fiscalizadoras, desde la coalición oficialista respaldaron los criterios de asignación establecidos en el erario. La jefa de bancada de la UDI, diputada Flor Weisse, desestimó que los reclamos frenen la tramitación legislativa y afirmó que es "imposible dejar conformes a todos".

"Insisto, legítimo que se quieran cada uno de los servicios luchar por su propio servicio, pero aquí hoy día hay necesidades y urgencias", analizó la parlamentaria.

Desde el sector oficialista enfatizaron que el presupuesto contempla incrementos focalizados exclusivamente en áreas prioritarias para la ciudadanía, entre las que destacan seguridad, salud e infancia.