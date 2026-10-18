Sichel arremete contra la gestión de Quiroz: "O cambia o se debe buscar otro ministro"

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, criticó la gestión económica del Gobierno y arremetió contra el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien pidió asumir un rol político y "reinventarse" o "se debe buscar otro ministro".

En entrevista con La Tercera, el exministro de Desarrollo Social afirmó que "si la gente lo está pasando mal, y tú no le puedes dar una buena respuesta porque subió la bencina o porque tenía miedo de quedarse sin pega, o porque le vas a quitar el computador al hijo y tu explicación es que su hijo podía ocupar el computador para ver páginas porno o para venderlo en la feria, es finalmente también tratar de indignar a las personas".

En ese sentido, el jefe comunal enfatizó que "un ministro de Hacienda debería construir política, no solo construir presupuestos. (a Quiroz) Lo veo como un economista que está preocupado de la administración financiera del Estado y no como un ministro".

"Me tocó trabajar en el Gobierno de la Concertación en el sector económico y admiré al ministro de Hacienda Andrés Velasco, que tomaba decisiones políticas contracíclicas. Me tocó trabajar con el Presidente Sebastián Piñera, que incluso en minutos de crisis decidía invertir, como con el terremoto", recordó.

Sin embargo, Sichel hizo hincapié en que actualmente "veo un Gobierno asustado, apanicado por el gasto fiscal, como volviendo a una derecha ochentera, que cree que administrar financieramente un país es simplemente decir 'no'".

"La idea de que solo contrayendo gasto se arregla el país no funciona. O Quiroz cambia y se reinventa en un ministro de Hacienda que entiende de política o se tiene que buscar un ministro político que entienda de políticas públicas y le haga un contrapeso", aseveró.