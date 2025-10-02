Oposición critica aumento de 11% en el presupuesto de Cultura

Los parlamentarios de oposición siguen arremetiendo contra el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, cuestionando las prioridades del Gobierno en sus asignaciones de recursos, entre ellas el significativo aumento en la partida de cultura.

Según se advirtió, en la derecha consideran un despropósito el aumento de 11% en esta materia, que representa 55 mil millones de pesos adicionales y se destinará, entre otras cosas, a la ampliación del Pase Cultural.

Es superior, además, a los aumentos de otras instituciones consideradas críticas: el presupuesto del Ministerio Público aumentará en 3.900 millones (1,3 por ciento) y el de Contraloría en 1.700 millones (1,4 por ciento).

Salarios del sector público

En el contexto de "estrechez fiscal" que afronta el país, se anticipó que tampoco habrá recursos para aumentar en forma real los sueldos del sector público.

Interrogado por la presidenta de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la senadora demócrata Ximena Rincón, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó no hay reajuste a los salarios de los funcionarios públicos.

“Como está diseñado ahora, se mantiene en términos nominales", explicó el jefe de la billetera fiscal.

Aclaración sobre proyección de ingresos

En medio de la discusión presupuestaria, la oposición elevó críticas respecto a supuestos "errores" del Ejecutivo en la proyección de los ingresos para el presente año, una situación que el propio Gobierno salió a aclarar, poniendo en contexto las desviaciones y su origen.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, hizo un llamado a "no perder las proporciones", explicando que no se trata de “un problema de la proyección en sí misma, sino que un accidente de Codelco, para todos conocido, que implica 30.000 toneladas menos de producción para el año".

A este factor se suma "un alentamiento del pago de los PPM para el resto del año". La directora enfatizó que "poner en duda toda la proyección de ingresos por situaciones súper específicas, no está siendo proporcional a lo que está sucediendo".

Para dimensionar el impacto, Martínez detalló la magnitud de las desviaciones históricas y actuales. Señaló que "las desviaciones que tuvimos hacia arriba y hacia abajo durante los años 2021, 2022, 2023, 2024, hoy son prácticamente igual a cero ó 0,1 (por ciento) de desviación".

De esta forma, afirmó que "estamos hablando entre 30.000 millones de dólares y 100 millones de dólares, eso es muy pequeñito la desviación frente al monto total".

La referencia al "PPM" se enmarca en el "régimen ProPyme", que implica la "lentitud en la recaudación de los pagos provisionales mensuales de las pequeñas y medianas empresas".

Aunque este retraso afecta directamente a las pymes, la directora de Presupuestos busca desvincularlo de un problema estructural en la proyección general de ingresos del Estado, presentándolo como un factor específico y de impacto limitado en la macroproyección.