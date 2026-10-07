Presidenta del Senado: La creación de empleo es el objetivo del Presupuesto 2027

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), respaldó en El Diario de Cooperativa el primer proyecto de ley de Presupuesto 2027 del Gobierno de José Antonio Kast y aseveró que su principal objetivo es la creación de empleo mediante el crecimiento del país.

"Los Presupuestos siempre han sido presentados por los gobiernos con un objetivo. Este es para la creación de empleo. Así me atrevo a definirlo y bautizarlo", sostuvo la parlamentaria.

Asimismo, afirmó que "también es el plan del ministro (Jorge) Quiroz, que nadie discute y que valoramos desde el oficialismo, que es el ministro que llegó con un plan para ejecutarlo, que a esta altura lo aplaudo de pie", sostuvo la parlamentaria.

En esa línea, destacó el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, la presentación del proyecto de marcado de capitales y acceso a la vivienda, y la discusión del erario nacional con la autorización de endeudamiento, porque "tiene un solo objetivo: que el país crezca y se generen más y buenos trabajos".

Núñez cerró la puerta a una postergación de la reducción de impuestos, incluida en el megarreforma, propuesta por la oposición ante la solicitud de endeudamiento de 25 mil millones de dólares incorporada en el texto de Quiroz: "No se puede retroceder en leyes que hoy están vigentes en nuestro país y tampoco podemos retroceder en aquello que ya está ad portas de promulgarse, a propósito de que el Tribunal Constitucional ya resolvió aquellos requerimientos que se habían presentado, sobre todo por parte de la oposición".

"Lo que hicimos con la megarreforma, con la reforma a la reconstrucción y a propósito de la rebaja de los impuestos, es que tiene un objetivo claro, que es atraer la inversión, ser competitivos frente a otros países a propósito del impuesto que pagan las compañías, las empresas, y de esa manera ir generando más trabajo. Eso es una respuesta a mediano y largo plazo", defendió la parlamentaria.