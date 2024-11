Sala de la Cámara Baja arranca discusión del Presupuesto

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzará este lunes la discusión del proyecto de Presupuesto 2025 planteado por el Gobierno.

Cerca de las cuatro de la madrugada del viernes pasado, y luego de casi cuatro días de trabajo, la Comisión Especial Mixta concluyó el debate del erario y votación de las respectivas partidas del proyecto de ley.

Tras el acuerdo marco para la discusión del Presupuesto dado a conocer por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se establecieron los bordes para el gasto público y el equilibrio fiscal.

Los temas que mantienen la discusión están en distintas partidas, como la de salud, vivienda, educación y seguridad.

Ahora, el proyecto entrará en su tercera etapa legislativa con sesiones en la Cámara a partir de este lunes y martes, pero en miércoles se anticipa un doble turno para así lograr el total despacho el jueves.

"Vamos a estar toda la semana revisando partida por partida", dijo el presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Alberto Undurraga, quien reconoció "algunas preocupaciones en salud. Cómo se enfrentan las listas de espera es una preocupación importante".

"Tenemos una preocupación más general en todo Chile: que efectivamente haya una inversión con equidad comunal, porque hay comunas que lo tienen todo, comunas que le faltan mucho y eso es transversal. Eso es para seguridad, para educación, para salud, para inversión urbana en general. Eso, además, por supuesto, de los temas de seguridad, que vamos a analizar en detalle", agregó el parlamentario.

INGRESOS: LOS CUESTIONAMIENTOS DE LA OPOSICIÓN

En la oposición, el diputado Frank Sauerbaum (Renovación Nacional) subrayó los cuestionamientos que hay en el proyecto en cuanto a los ingresos para el Presupuesto.

"Yo no recuerdo una discusión presupuestaria en que no se hicieran tantos cuestionamientos respecto al gasto, sino que más bien de los ingresos. El Gobierno ha hecho un reconocimiento de que nuestras proyecciones eran las adecuadas y el Gobierno no va a tener todos los recursos que se proyectaron para el 2024 y tampoco, seguramente, para el 2025; por lo tanto, se hace un recorte importante de 600 millones de dólares. Nosotros creemos que puede ser incluso un poco más en la medida de que esto se dialogue y se converse", indicó el congresista.

"El crecimiento cercano a cero que tuvo el año 2023 y el crecimiento cercano al 2% que vamos a tener este año no deja margen para seguir creciendo en el gasto si no tenemos los ingresos suficientes para poder financiar las labores sociales y la gran cantidad de demandas que existen en la sociedad chilena", añadió.

Durante la semana subsiguiente se llevaría adelante la cuarta etapa de la discusión del proyecto, que será en el Senado, además de una eventual quinta etapa con las comisiones mixtas en los casos que se requiera.

El Presupuesto deberá ser despachado del Congreso el viernes 29 de noviembre, para entrar en vigencia el 1 de enero del 2025.