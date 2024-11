Senado despachó el Presupuesto 2025

Luego de que el proyecto se destrabara en la Comisión Mixta, la Sala del Senado aprobó este miércoles el Presupuesto 2025 en su totalidad.

El informe emanado por la Comisión Mixta logró 37 votos a favor y solamente uno en contra, de la senadora Ximena Rincón (Demócratas), por lo que el texto será despachado.

La comisión repuso los más de 500 millones de pesos para los gastos reservados para la subsecretaría del Interior; punto que fue rechazado previamente debido a la polémica del caso Monsalve, donde el exsubsecretario presuntamente hizo mal uso de dichos recursos.

Para destrabar el trámite, el Gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley que ajusta la periodicidad de rendición de gastos de la cartera, además de hacer lo mismo con el futuro Ministerio de Seguridad Pública.

APROBADO✅| La Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2025.

▶️https://t.co/u0fhBre0CR pic.twitter.com/HP9Y9RcWYM — Senado Chile (@Senado_Chile) November 27, 2024

Marcel: Hay glosas que "resolveremos de otra manera"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a decir que las indicaciones parlamentarias al presupuesto que supuestamente "legislan sobre políticas públicas" serán llevadas al Tribunal Constitucional para examinar su eventual inconstitucionalidad.

Sin embargo, añadió que otras glosas serán "revisadas de otra manera", sin especificar cuáles son y de qué forma van a ser tratadas.

"El tema no es si es bueno o si es malo lo que se propuso en la glosa, sino que si su presentación respeta la Constitución. Si no, es como decir que el fin justifica los medios; esa no es la base de un Estado de Derecho", dijo el jefe de la billetera fiscal.

"Hay algunas materias que las vamos a resolver de otra manera, como la inclusión del test de drogas (para los personeros de Gobierno). Vamos a incorporar normas de carácter permanente en la ley de reajuste que se va a discutir prontamente y ahí vamos a tratar de suprimir las glosas establecidas", adelantó.