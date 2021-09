"Todos quieren que se caiga el proyecto, pero nadie quiere votar que no", aseguró en El Primer Café de Cooperativa José de Gregorio (DC), ex presidente del Banco Central, sobre la opción de un cuarto retiro de los fondos previsionales. Ante esto, el economista acusó que "no hay un liderazgo" en la política nacional al que se pueda seguir que esté en contra de esta iniciativa.

