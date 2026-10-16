Pérdidas del Fondo E: "No hay instrumentos disponibles para compensación"

El exsuperintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro, advirtió en Cooperativa que los afiliados afectados por las pérdidas del Fondo E podrían quedar sin compensación, debido a que el mecanismo vigente no contempla una reparación.

En conversación con Una Nueva Mañana, Ferreiro explicó que el sistema establece compensaciones cuando una administradora obtiene una rentabilidad inferior al mínimo exigido, calculado a partir del rendimiento promedio de las AFP.

Sin embargo, "si a todas las AFP les va igualmente mal, el mecanismo de compensación no aplicará", explicó Ferreiro, quien enfatizó que "hoy día no hay instrumentos disponibles para compensación por este tipo de situaciones".

Respecto al desempeño del Fondo E, sostuvo que "acá hay una disonancia entre la oferta de seguridad que el Fondo E supone por diseño y el resultado de altas pérdidas en el último año cercanas al 10%".

El exsuperintendente explicó que las administradoras utilizaron instrumentos financieros vinculados a las tasas de interés internacionales, apostando a que estas disminuirían. Sin embargo, las tasas subieron durante este año, lo que provocó pérdidas en inversiones que antes habían generado ganancias.

"El marco normativo fue laxo, dio permiso para que esto ocurriera, pero también creo yo hubo un desempeño de las AFP que, quizás entusiasmadas por los buenos rendimientos del 2025, asumieron posiciones que, a la luz de lo ocurrido, resultaron, creo yo, irresponsables", afirmó.

Sobre las consecuencias para los afiliados, advirtió que "en muchos casos no hay tiempo para esperar, en muchos casos la gente ya ha iniciado los trámites de jubilación y esa pérdida puede terminar transformándose en permanente".

Ferreiro señaló que el Fondo D también registró pérdidas, aunque menores, y recordó que la regulación fue modificada en abril, cuando las AFP ya habían realizado las inversiones cuestionadas.

Además, no descartó eventuales sanciones si la Superintendencia de Pensiones determina que las estrategias utilizadas constituyeron una infracción.