Comisión de Trabajo de la Cámara retomó la tramitación de la reforma previsional

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados inició esta tarde la discusión en particular de la reforma previsional que impulsa el Gobierno, que permanece estancada en esta instancia desde enero pasado.

Aunque esta cita ya estaba programada con anterioridad, el Presidente Gabriel Boric ingresó este lunes "suma urgencia" a la propuesta, que fija un plazo de 15 días para su tramitación en la Cámara y despacho al Senado.

¿Qué mantiene trabado el debate? El 6% de cotización adicional que considera la reforma del Ejecutivo, que en una nueva propuesta apunta a distribuir un 2% a las cuentas individuales y un 4% al componente de solidaridad. Aunque el Gobierno y parlamentarios de Renovación Nacional (RN) se reunieron hace unos días, estos últimos dijeron haber salido con "un sabor más amargo". Se espera, en tanto, que la oposición -que defiende la capitalización individual- presente esta semana su contrapropuesta.

El diputado Henry Leal (UDI), integrante de la comisión, sostuvo que la "libertad de elección en la administración y en la inversión de los fondos, el Estado no puede tener bajo su mano la administración de los fondos de los trabajadores. Yo quiero, cuando me jubile, mis fondos estén ahí disponibles en una entidad que me los administre y me los invierta y que tengan una buena rentabilidad".

Su par Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de RN, afirmó que "no estamos en disposición de hacerlo (apoyar ese destino del 6%), porque el Gobierno ha presentado una fórmula muy equivocada".

"Nosotros estaríamos disponibles en que un porcentaje fuera a ser solidaridad solamente entre quienes están cotizando en el mismo momento, en lo que se llama una solidaridad intrageneracional, o sea, entre quienes están cotizando en el mismo momento que tú", planteó.

Desde el oficialismo, el diputado Diego Ibáñez (CS) emplazó a la derecha a que "señale explícitamente en qué está dispuesta a ceder, porque si la propuesta va a ser que todo se mantenga tal cual como hoy está, el resultado será que las pensiones van a seguir siendo de miseria, y acá tenemos que avanzar sobre la base de que el sistema de AFP, que ya fracasó y que hay que encontrar una alternativa después de 10 años de discusión infértil".

Asimismo, el diputado Andrés Giordano (independiente-Frente Amplio) afirmó que "los efectos de todas las propuestas tienen que ser medidos de igual manera"

"Nosotros como Frente Amplio también presentamos una propuesta de distribución distinta a la reforma, una que sea equitativa entre empleadores y trabajadores, es decir, que se suba el 6% del seguro social a un 8,25, gradualmente por cierto, y reducir el 10% que hoy día se le descuenta de la liquidación a cada persona contratada, también un 8,25", planteó.

MINISTRA PIDE A LA OPOSICIÓN SUMARSE a "PACTO POR LAS PENSIONES"

La ministra del Trabajo y Previsional Social, Jeannette Jara (PC), que anteriormente ha llamado a zanjar la reforma antes del plebiscito constitucional de diciembre, para evitar que la conyuntura electoral distorsione el debate, destacó hoy antes de la sesión que la propuesta "tiene un gran objetivo: mejorar sustantivamente el monto de las pensiones, no solamente para el futuro, sino también de los actuales jubilados, en particular con un foco en las mujeres".

"Cuando se habla de generar un seguro social en nuestro país, se hace porque hay una necesidad latente, real, no es un gustito político, ideológico, por eso queremos llamar a la oposición a sumarse al pacto por la reforma a las pensiones", instó también.

EXPERTA ADVIERTE "FRACASOS" DE SISTEMAS DE REPARTO

La derecha ha acusado que el componente de solidaridad es un intento de establecer un "sistema de reparto", fórmula que no ha tenido casos de éxito en el mundo, según la economista Karol Fernández, coordinadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián.

"Los sistemas de reparto alrededor del mundo han fracasado. La mayor evidencia de aquello es que estos sistemas constantemente tienen que hacer ajustes a sus parámetros a fin de mantener la sostenibilidad financiera de los mismos. De hecho, según datos publicados por la FIAP (Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones), entre 1995 y 2022, 82 países tuvieron que aumentar la tasa de cotización", expuso.