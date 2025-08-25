La PGU sube en septiembre: Gobierno explicó inicio de los beneficios

El Gobierno presentó este lunes la campaña "Una buena noticia para Chile", con la que busca informar a la ciudadanía sobre la implementación de la Reforma de Pensiones.

La iniciativa destaca dos hitos claves:

El aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 desde septiembre.

(PGU) a $250.000 desde septiembre. El inicio del pago de beneficios del Seguro Social en enero de 2026, que permitirá elevar las pensiones actuales y futuras.

El despliegue comunicacional incluye televisión abierta, radios, prensa escrita, medios digitales y vía pública, con especial énfasis en medios regionales.

Beneficios inmediatos y a futuro

La PGU de 250.000 comenzará a pagarse gradualmente en septiembre para pensionados de 82 años y más, y se extenderá a todas las personas mayores de 65 años en 2027.

Respecto al Seguro Social Previsional, desde enero de 2026 beneficiará a actuales y futuros jubilados, corrigiendo desigualdades históricas, especialmente las que afectan a las mujeres.

Durante el lanzamiento en La Moneda, la ministra Camila Vallejo afirmó que la reforma "mejorará la vida de tres millones de personas, con aumentos de pensiones entre un 14% y un 35%".

En tanto, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó que la medida "significa más seguridad y dignidad para nuestros adultos mayores".

El Ejecutivo subrayó que el objetivo de la campaña es entregar información clara y accesible, para que cada persona conozca los beneficios que le corresponden y cómo acceder a ellos.