Ministra Jara pide apurar reforma previsional en el Senado: "Sin acuerdo, no avanzará"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, pidió en Cooperativa a la oposición avanzar con mayor celeridad en la reforma previsional y confirmó que la iniciativa termina con las administradoras de fondos de pensiones tal como las conocemos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Jara recordó que "ha sido un trámite largo, el proyecto de ley lleva 19 meses en su discusión y creo que sí hemos dado pasos significativos en el Senado, a diferencia de lo que fue la Cámara de Diputados lamentablemente, donde hubo mucho obstruccionismo y pocas propuestas".

"Hay espacio todavía, estamos cerca de un acuerdo y tendremos que hacer todos los actores y autoridades políticas los esfuerzos para lograr construirlos, lo que sí es que esto no se puede dilatar eternamente, por eso tenemos esta premura para la votación de la idea de legislar", añadió.

La ministra sostuvo que "no hay ningún ultimátum del gobierno a la oposición, porque entre otras cosas aquí la oposición tiene mayoría. Por tanto, no tiene sentido que nosotros le diéramos un ultimátum a la oposición, lo que sí le hemos puesto sobre la mesa, con las herramientas constitucionales con las que se cuenta, de la necesidad que esto se vote y que sea pronto, porque la gente no puede seguir esperando para siempre".

"Esto no va a avanzar si no hay un acuerdo, esa es una realidad y la oposición también lo sabe, yo creo que por eso nos hemos podido acercar a pesar de las tensiones de las contingencias políticas, pero esto también requiere definiciones y esperamos que se pueda votar pronto", insistió.

Al ser consultada sobre las discrepancias en el oficialismo en esta materia, Jara ratificó que "el proyecto termina con las AFP y eso es algo que aprobó la Cámara de Diputados. Ahora, no termina con el sector privado en materia de pensiones, y en esto quiero ser sumamente clara, lo que hace es separar funciones entre inversión y administración, y en la inversión el gobierno espera (...) que exista una alternativa pública, que bien puede ser una agencia del Banco del Estado, para que compita en igualdad de condiciones".

La ministra sostuvo que esta decisión se debe a las "altas comisiones, inercia en los cambios, bajas rentabilidades, pero también por el poder político y económico que han ejercido oponiéndose a todos los cambios en el país, una industria que ha tenido al país en este impasse tanto tiempo de no poder avanzar".