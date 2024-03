Anne Hathaway revela cómo Christopher Nolan salvó su carrera

La actriz Anne Hathaway habló sobre el duro momento en su carrera luego de ganar un Oscar en 2013 por su papel en "Les Misérables".

En conversación con Vanity Fair, la protagonista de "El Diario de la Princesa" recordó la ola de odio que recibió en internet tras ganar el premio de la Academia, lo que provocó que varios estudios no quisieran trabajar con ella.

Sin embargo, la intérprete reveló que el director Christopher Nolan ignoró las críticas de la web y decidió contratarla para "Interstellar" (2014).

"Tuve un ángel en Christopher Nolan, quien no se preocupó por eso y me dio uno de los roles más hermosos que he tenido en una de las mejores películas en las que he participado", dijo Hathaway, quien interpretó a la "Dra. Amelia Brand" en la cinta de ciencia ficción "Interstellar".

Bajo esta línea, la actriz elogió al cineasta por ayudarla a permanecer relevante en la industria: "No sé si sabía que me estaba apoyando en ese momento, pero tuvo ese efecto".

"Mi carrera no perdió impulso de la manera en que podría haberlo hecho si él no me hubiera respaldado", sentenció.