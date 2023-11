Bradley Cooper está totalmente dispuesto a grabar "The Hangover 4"

La estrella de la secuela "The Hangover", (¿Qué pasó ayer?) Bradley Cooper tiene muy claro que por su parte, existe entusiasmo para rodar una continuación de la secuela.

Puede ser que el galardonado actor haya estado ocupado el último tiempo trabajando en producciones más serias, como "Maestro", pero en cuanto a películas más ligeras, el intérprete de "Phil" en la comedia no le hace el quite.

"Probablemente haría 'The Hangover 4' en un instante", lanzó Cooper en conversación con The New Yorker Radio Hour. "Sólo porque amo a Todd, amo a Zach, amo tanto a Ed, probablemente lo haría", agregó.

Tristemente, hay un pero. Si bien Bradley Cooper está totalmente dispuesto a continuar la siguiente parte de la trilogía que comenzó en 2009, opina que el director de la saga no estaría dispuesto a continuarla.

"No creo que Todd [Phillips] vaya a hacerlo nunca", puntualizó