Clásico "La historia sin fin" volverá al cine con nuevas películas

La clásica fantasía "La historia sin fin", que es recordada por su película de 1984, volverá a la pantalla grande con una serie de nuevas producciones.

Estos proyectos están siendo impulsados por los administradores del patrimonio de Michael Ende, escritor alemán que firmó la novela "La historia sin fin" en 1979, en colaboración con la productora See-Saw ("The Power of the dog", "Heartstopper").

"Esta historia es oportuna y atemporal, y realmente tiene una muy buena oportunidad de ser contada de una manera fresca y actual", destacó Iain Canning, uno de los productores de este proyecto, el cual aún no tiene actores confirmados.

"La historia sin fin" -"The Neverending story" en inglés- es una novela publicada originalmente en 1979, que en 1984 tuvo una exitosa y aclamada película del mismo nombre.