Documental sobre programas de Nickelodeon llega al streaming: fecha y dónde ver

El documental "Quiet on Set" ("El lado oscuro de la fama infantil") sobre los entresijos de los populares programas juveniles de Nickelodeon se podrá ver en streaming.

La producción de cuatro capítulos muestra los bastidores del imperio construido por Dan Schneider, creador de series como 'All That' y 'The Amanda Show', revelando un ambiente lleno de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y comportamientos inapropiados con estrellas menores de edad.

Dentro de las revelaciones que se han conocido por el documental en Estados Unidos están las palabras del actor Drake Bell que reveló que sufrió abuso sexual en su juventud, lo que provocó incluso la reacción del propio Schneider, que pidió disculpas.

¿Cuándo se estrena?

La fecha de estreno del documental está fijada para el próximo 16 de abril en el servicio de streaming Max.