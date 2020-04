El Universo Cinematográfico de Marvel tiene nuevas fechas de estreno

Debido al coronavirus, el Universo Cinematográfico de Marvel sufrió variaciones en las fechas de estreno de las próximas películas de acuerdo a la nueva programación revelada por Disney.

La primera entrega de la Fase 4 es "Black Widow", originalmente planeada para el 1 de mayo pero ahora llegará a los cines el 6 de noviembre, fecha que estaba para "The Eternals", que pasa al 12 de febrero de 2021.

La siguiente película en el Fase 4 es "Shang-Chi and the Legend of the Rings" pasa de febrero al 7 de mayo de 2021, desplazando a "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hasta el 5 de noviembre de 2021.

"Thor: Love And Thunder" ahora llegará a los cines el 18 de febrero de 2022 y "Black Panther 2" por ahora se mantiene para el 6 de mayo de 2022. "Capitán Marvel 2" avanzará dos semanas y su nueva fecha es el 8 de julio de 2022.

Disney no reveló modificaciones en la nueva entrega de "Spider-Man", que hasta ahora tiene como fecha de estreno el 16 de julio de 2021.