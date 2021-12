A través de redes sociales, Celmy Medina publicó fotografías del homenaje que hizo a su esposo, un fanático de Spider-man. El hombre no pudo ver la película más esperada del año, por lo que su esposa decidió reservarle un asiento en el cine con su fotografía. “Y porque no iba hacer la excepción ese asiento no iba quedar vacío con una película que tanto esperabas“", escribió Medina en el post.

