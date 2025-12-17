Plan Antievasión: No pago del transporte público cayó 9,3%
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, lideró este miércoles una nueva jornada de fiscalización al pago del pasaje en el sistema Red, instancia donde se revelaron los positivos avances del Plan Antievasión.
Según cifras de la cartera, durante 2025 se han ejecutado más de 510.000 controles, lo que representa un incremento sustancial frente a las 308.000 revisiones realizadas en el mismo periodo de 2024.
Este despliegue masivo ha permitido una reducción sostenida en los índices de evasión: durante el primer semestre de este año, la cifra de pasajeros que no paga su pasaje se situó en un 36,5%, lo que implica una caída de 9,3 puntos porcentuales en comparación al 45,8% registrado en noviembre de 2022.
