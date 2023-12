Festival In-Edit da inicio a su versión 2023: Conoce la cartelera

El Festival Internacional de Cine y Documental Musical In-Edit Chile dio inicio a su 19° versión este jueves.

Con documentales que giran en torno a la música, la edición 2023 tendrá a diez países en competencia, abriendo con "Squaring The Circle, The Story of Hignosis".

Entre los títulos más destacados se encuentran "Let the Canary Sing", biografía de la legendaria cantante Cyndi Lauper; "Jazz on a Summer's Day", versión restaurada del histórico documento del Newport Jazz Festival (1958) que contó con presentaciones legendarias de Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Chuck Berry o Chico Hamilton; y "Llamen a Joe", la historia del "abogado del rock" que salvó de varios líos legales a estrellas como Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro y Luca Prodan.

¿Cuándo será In-Edit y cómo comprar entradas?

La edición 2023 de In-Edit se realizará del 7 al 10 de diciembre con tres sedes: Centro Arte Alameda -Sala CEINA; Teatro Nescafé de las Artes y Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Las entradas para las exhibiciones están disponibles mediante el sitio oficial del evento como en boleterías de los recintos, con valores que van desde los $4000.