Aseguran que Christoph Waltz retorna a la saga James Bond

Luego de aparecer en la cinta "Spectre" como el villano Blofeld, Christoph Waltz volverá a interpretar al personaje en la próxima película de James Bond, que se estrenará en 2020.

El muy rumoreado regreso de Waltz a la saga parece haber sido confirmado luego de que el actor fuera visto en el estudio donde se filmó la película número 25 de la popular franquicia.

Un visitante de Pinewood Studios, en Londres, informó al reportero Baz Bamigboye del Daily Mail la presencia de Waltz, informando que el actor instó a no difundir noticias de su participación y dijo: "No me has visto".

La próxima película del agente 007 tiene por título "Bond 25" y fue dirigida por Cary Fukunaga luego de la salida de Danny Boyle. Su fecha de estreno está fijada para el 3 de abril de 2020.

Exclusive:Hello Mr Waltz... we’ve been expecting you.#ChristophWaltz is back as #Blofeld in ⁦@007⁩ #Bond25 , shooting scenes at Pinewood studios . When a visitor spotted him , Waltz insisted , “You haven’t seen me.” pic.twitter.com/g1X91cEJbf