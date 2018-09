Director de "True Detective" se hará cargo de nueva cinta de James Bond

Cary Fukunaga, el director de la exitosa serie "True Detective", se hará cargo de la película número 25 del agente secreto "James Bond".

Según confirmó The Guardian, el cineasta estadounidense llegará a reemplazar en la dirección a Danny Boyle, quien abandonó el proyecto en agosto pasado acusando diferencias creativas.

"Estamos encantados de estar trabajando junto a Cary. Su versatilidad e innovación lo transformaron en una excelente elección para nuestra próxima aventura de 'James Bond'", aseguraron en un comunicado los responsables de la imagen de 007.

El cambio de director obligó a modificar el itinerario: la cinta comenzará a rodarse en marzo de 2019 para estrenarse el 14 de febrero de 2020, tres meses después de lo presupuestado originalmente.

La próxima película de "James Bond" volverá a estar protagonizada por Daniel Craig y contará con Neal Purvis y Robert Wade en el guión.

Además de la serie "True Detective", Cary Fukunaga es conocido por haber dirigido la cinta de Netflix "Beast of no nation" y la película latina "Sin Nombre", además de haber realizado el guión de la versión 2017 de "It".