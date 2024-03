Jeremy Allen White negocia para interpretar a Bruce Springsteen en el cine

El actor Jeremy Allen White, conocido y premiado por su trabajo en la serie "The Bear", se encuentra en negociaciones para encarnar al cantante Bruce Springsteen en el cine.

Según detallan medios especializados, Allen White está cerca de ser confirmado para protagonizar una película sobre la creación de "Nebraska", un emblemático disco folk de "The Boss" lanzado en 1982.

Si bien aún no se abrochan todos los detalles del proyecto, se está negociando con Scott Cooper ("Crazy Heart") para escribir el guión y dirigir el largometraje, cuyo nombre tentativo es "Deliver Me From Nowhere". La aclamada A24 también negocia para hacerse cargo de la producción del filme.

La película estará basada en la novela de 2003 "Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska", la cual relata el proceso de "Nebraska" y explora su oscuro y acústico tono, un contraste total de lo que Springsteen había mostrado con "Born to Run".