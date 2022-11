"Love Actually" tendrá un especial por su vigésimo aniversario

La comedia romántica con temática navideña "Love Actually", estrenada en noviembre de 2003, se ha vuelto en casi 20 años una de las favoritas del público para las festividades de fin de año. Es por esto que la cadena estadounidense ABC ha decidido dedicarle un especial a la película británica, conducido por la periodista Diane Swayer.

Los miembros del elenco Hugh Grant, Bill Nighy, Emma Thompson, Laura Linney y Thomas Brodie-Sangster son los confirmados para participar en el programa, el cual buscará analizar el éxito de la película a través de los años y exponer el cómo la pandemia ha afectado las relaciones amorosas.

El programa conducido por Sawyer, titulado "The Laughter & Secrets of 'Love Actually': 20 Years Later", es la segunda reunión oficial del elenco tras la minisecuela de 2017, hecha en honor a una organización benéfica, donde Colin Firth, Liam Neeson, Keira Knightley y Andrew Lincoln, entre otros, participaron.

El especial se estrena este martes 29 de noviembre por ABC, para luego pasar al streaming mediante la plataforma Hulu, desconociéndose aún si estará disponible en Latinoamérica.