Película "Matrix 5" fue confirmada por Warner Bros con nuevo director

La compañía Warner Bros. confirmó el inicio del desarrolló de la película "Matrix 5", además de anunciar quién será su director.

Según reportan medios estadounidenses, la nueva cinta de la saga será escrita y dirigida por Drew Goddard, quien posee créditos como guionista de las películas "Cloverfield", "World War Z" y "The Martian", y en series como "Buffy La Cazavampiros", "Lost" y "Daredevil".

"Drew llegó a Warner Bros. con una nueva idea que todos creemos que sería una manera increíble de continuar el mundo Matrix, honrando lo que Lana y Lilly comenzaron hace 25 años. Crea y ofrece una perspectiva única basada en su propio amor por la saga y los personajes", dijo Jesse Ehrman, presidente de producción de Warner Bros. Motion Pictures.

Por ahora está en su génesis y no se ha confirmado ni descartado la presencia del elenco principal de la franquicia, que incluye a Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne y Hugo Weaving.

La saga ha lanzado Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003), The Matrix Revolutions (2003) y The Matrix Resurrections (2021), dirigidas y escritas por las Wachowski.