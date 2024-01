Kieran Culkin sorprendió al trolear a Pedro Pascal en los Globos de Oro

Kieran Culkin y Pedro Pascal protagonizaron un comentado momento en la entrega de los Globos de Oro 2024.

Mientras el actor de "Succession" daba su discurso de aceptación en la categoría Mejor Actor de Drama, aprovechó para hacer una "pesada" broma contra el chileno, también nominado en dicha categoría por "The Last of Us".

"Chup...Pedro. Lo siento. Es mío", lanzó el intérprete de "Roman Roy", utilizando el mismo humor irreverente de dicho personaje.

Por su parte Pascal, lejos de molestarse, se unió a las risas del resto de los presentes e incluso hizo unos pucheros que se viralizaron rápidamente en redes sociales.