Pedro Pascal será presentador en los Premios Oscar 2023

El chileno Pedro Pascal será una de las estrellas de Hollywood que será presentador en los Premios Oscar 2023 de este domingo 12.

El actor de "The Mandalorian" y "The Last of Us" es parte de la extensa lista de actores y actrices que estarán en la ceremonia en Los Ángeles.

Recientemente, Pascal fue anfitrión en el programa de comedia "Saturday Night Live", uno de los más reconocidos de la TV estadounidense.

Entre otras figuras que estarán en el Dolby Theatre de Hollywood están Halle Berry, Paul Dano, Julia Louis-Dreyfus, Andie MacDowell, Elizabeth Olsen, John Travolta, Dwayne Johnson, Andrew Garfield, Florence Pugh, Antonio Banderas, Jessica Chastain, Salma Hayek, Nicole Kidman, Sigourney Weaver, Glenn Close, Samuel L. Jackson y Zoe Saldaña.

Los Premios Oscar 2023 se realizarán este domingo 12 desde Los Angeles, con Jimmy Kimmel como anfitrión.