China suspende indefinidamente estreno de "Once Upon a Time in Hollywood"

Para el 25 de octubre estaba fijado el estreno de "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino en China pero las autoridades decidieron posponer indefinidamente su llegada a los cines.

Si bien no se ha dado ninguna razón oficial, una fuente dijo a Variety que el estreno se ha "suspendido temporalmente" después de que Shannon Lee presentó una queja ante la Administración Nacional de Cine de China por la representación de su padre, Bruce Lee, en la cinta de Tarantino.

El estadounidense podría estrenar en cines chinos su película "mientras pueda hacer algunos recortes", dijo la fuente.

El estreno en China de "Once Upon a Time in Hollywood" era una instancia histórica al ser la primera película de Tarantino que tuviera un estreno teatral completo en el mercado extranjero más grande del mundo. "Django Unchained" llegó en 2013, pero se retiró poco después de su estreno debido a "razones técnicas".