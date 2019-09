Histórico: "Once Upon a Time in Hollywood" se estrenará en China

Hasta ahora, solo una cinta de Quentin Tarantino se había exhibido en cines de China, aunque por un tiempo breve: "Django Unchained" llegó a ese mercado pero salió de las salas por "problemas técnicos". Ahora, "Once Upon a Time in Hollywood" acaba de confirmar su arribo al imponente nercado asiático.

La más reciente cinta del estadounidense se estrenará el 25 de octubre en China, coincidiendo con el Día Nacional y habitualmente dedicado a producciones locales. A los casi 345 millones de dólares que ha recaudado a nivel mundial, ahora se podrían sumar otros más con su estreno en ese país.

La firma Bona Film Group, que compró una participación considerable en la película mucho antes de su estreno, se encargará de la distribución en China.

Será la primera película de Tarantino que tenga un estreno teatral completo en el mercado extranjero más grande del mundo. "Django Unchained" llegó en 2013, pero se retiró poco después de su estreno debido a "razones técnicas", aunque se especula que pudo haber sido por el desacuerdo de las autoridades con el contenido de la película, incluida la desnudez y la violencia.