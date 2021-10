Segunda parte de "Dune" recibe luz verde tras millonario estreno en cines

La productora Legendary confirmó oficialmente que realizarán una segunda parte de "Dune", la película de Denis Villeneuve basada en la obra literaria de Frank Herbert y que llegó con éxito a los cines la semana pasada.

"Esto es solo el comienzo", anunció la compañía, al mismo tiempo que agradeció a los espectadores que han visto la cinta y que han generado ganancias por más de 230 millones de dólares a nivel mundial.

Se espera que retornen a esta secuela varios miembros del elenco de la primera, como Timothée Chalamet, Zendaya y Rebecca Ferguson, entre otros.

Previo a su debut el director Denis Villeneuve había tanteado la posibilidad de convertir a "Dune" en una saga de tres películas. Sin embargo, los estudios a cargo de la producción no se habían pronunciado hasta ahora.

Su estreno fue fijado para el 20 de octubre de 2023.

