Sudafricana se coronó Miss Universo 2019: "Es un honor representar a la diversidad"

La sudafricana Zozibini Tunzi ganó este domingo Miss Universo 2019 y dejó con la miel en los labios a Puerto Rico y México, que acariciaron el título pero que, al final, no pudieron llevarse la corona.

Tunzi, que destacó en la gala por sus mensajes en contra del racismo y el machismo, aseguró que para ella es "un honor absoluto" representar como mujer negra y africana a "la inclusión, la diversidad y la representación".

Tunzi se impuso en la gala de Miss Universo celebrada esta cnohe en Atlanta (EE.UU.) a la puertorriqueña Madison Anderson, que fue nombrada primera dama de honor; y a la mexicana Sofía Aragón, elegida segunda dama de honor.

Se trata de la tercera mujer de Sudáfrica que se lleva el título de Miss Universo después de Demi-Leigh Nel-Peters (2017) y Margaret Gardiner (1978).

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A