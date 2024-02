En patines y con Alicia Keys: Así fue el show de Usher en el Super Bowl 2024

Con varios invitados y un enérgica presentación, el cantante Usher fue el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LVIII, donde los Kansas City Chiefs se proclamaron bicampeones sobre los San Francisco 49ers.

Completamente vestido de blanco y con coreografías características de sus perfomances, el artista inició con "Caught Up" para seguir con hits como "U Don't Have To Call" y "Love In This Club".

No obstante, Alicia Keys acaparó todas las miradas entrando con su éxito "If Ain't Got You", para luego interpretar "My Boo" junto al oriundo de Texas. Asimismo, la H.E.R también hizo una aparición el show con los temas "U Gotta It Bad" y "Bad Girl".

Posteriormente, el intérprete de "DJ Gits Us Fallin' In Love" y sus bailarines hicieron una coreografía sobre ruedas, para cerrar con "OMG" y el hit "Yeah!", donde Ludacris se unió a él en el escenario, así como Lil Jon, Will.I.Am y Jermaine Dupri.