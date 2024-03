Javiera Contador habló a un mes de su fallido paso por el Festival de Viña

Luego de un mes de su fallida rutina en el Festival de Viña 2024, la comediante Javiera Contador reflexionó sobre lo ocurrido y cómo ha sido el reencuentro con el público.

Contador ha hecho un par de shows durante marzo, siendo positivamente recibida por los asistentes. "Con estas muestras de cariño, poder volver a levantarse, pasito a pasito, se hace mucho más fácil", dijo a LUN.

"He ido a comprar a negocios y no me quieren cobrar. Me dicen 'no si usted lo pasó muy mal, no, no se preocupe' (...) Yo eso lo recibo con amor profundo. Al principio como estaba más llorona, cada vez que me pasaba algo así me ponía a llorar. Ya lo voy asimilando mejor", afirmó.

Sobre su reciente paso por la Quinta Vergara, la actriz dijo que "pasé por una experiencia súper dura en términos laborales, y la sigo asimilando. Esto es todavía un proceso porque ha pasado solo un mes, pero pensé que estaría en un lugar mucho más terrible y no lo ha sido tanto".

Finalmente, Contador dijo que "no se te derrumba la carrera completa por tener un mal paso" y que "una optó por ir al lugar de más exposición en Chile y ya está. Todo suma. A veces uno aprende haciendo, deshaciendo y volviendo a hacer".