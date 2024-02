Javiera Contador recibió pifias en Coihueco: "Lo pasé pésimo"

El pasado fin de semana la comediante Javiera Contador protagonizó un angustiante momento tras recibir pifias durante una presentación en Coihueco.

La actriz detalló a Cooperativa que no pudo completar su rutina debido a los insultos y a las pifias de las que fue objeto, asegurando que "lo pasé pésimo".

"Estuve como 20 minutos, las mujeres se reían mucho y los hombres no tanto, habían algunos medios curados esperando la música. Como nunca me había pasado no lo manejé bien, me puse muy nerviosa y seguro que me puse muy fome porque no quería estar ahí. Fue durísimo, lo pasé super mal", dijo en conversación con Una Nueva Mañana.

"Quedé llorando"

Si bien la humorista señaló que "es parte de este oficio y hay que aprender a sumarlo como una experiencia", la actuación la afectó profundamente. "Quedé llorando y ahí uno empieza a desconfíar del material que tienes", agregó.

"Lo que no gustó fue yo, no fue sobre los chistes de orinar. Si hay que cambiar algo para Viña, se cambia. Tampoco pude probar ese material porque me puse súper nerviosa", concluyó Contador.

Javiera Contador se presentará el próximo lunes 26 de febrero en el Festival de Viña del Mar.