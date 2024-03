Paul Vásquez lanza duro mensaje contra Luis Slimming tras chiste en Viña

La polémica entre Luis Slimming y Paul Vásquez sigue encendida ahora que el Flaco habló por primera vez sobre la rutina del Festival de Viña 2024.

El ex Dinamita Show dijo en Zona de Estrellas que "aparte de ser papá, soy abuelo. Yo tengo tres nietos, yo soy el único autorizado de contarle la historia a mis nietos y a mis hijas menores. Es eso".

Asimismo, dijo que "el cálculo matemático que hizo fue con datos falsos".

"Hace 21 años que estoy limpio y yo tuve que haberle contado esa historia a mis nietos, no él", afirmó el Flaco.

"El humor está permitido pero no aludiendo a problemas que pasaron. Él tiene rutina, no era necesario. Se dio el gusto y la hizo, qué bueno que le vaya bien. Yo hago humor y me río de todo, pero jamás he ocupado una tragedia de un comediante para hacer humor", expresó.