Primavera Sound Santiago debutó en Chile con la lluvia, Lorde y Arctic Monkeys como protagonistas

Este sábado comenzó oficialmente el festival Primavera Sound Santiago con un primer día que tuvo a Arctic Monkeys y Lorde como números estelares.

La jornada en Parque Bicentenario de Cerrillos partió con el show de Santiago Motorizado, líder de Él Mato a un Policía Motorizado, en uno de los escenarios principales, mientras el día se mantiene nublado con expectativas de lluvia en la capital.

La agrupación japonesa Chai y la historia de Los Jaivas fueron parte de los actos de la tarde, mientras el recinto recibía más gente a medida que avanzaban las horas, confirmando el impacto del día al agotar las entradas para este sábado.

Los Jaivas presentes en Primavera Sound Santiago con "Mira Niñita". La banda es una de las más convocantes de lo que va la jornada 1 en Cerrillos. @Cooperativa pic.twitter.com/wzNZZtxHQF — Jαvier Núñez Reγes (@JavierNunezR) November 12, 2022

Para la tarde también pasaron las presentaciones de Japanese Breakfast, Interpol y Phoebe Bridgers .

Hacia el final de la jornada, Lorde actuó junto cuando la lluvia comenzó a caer en Cerrillos, lo que no incomodó a la cantante, que regaló éxitos como "Royals" y "Green Light".

Lorde disfruta la #lluvia que cae en Cerrillos mientras se presenta en Primavera Sound Santiago. La lluvia comenzó justo cuando aaltó al escenario @Cooperativa pic.twitter.com/52msXXO7o5 — Jαvier Núñez Reγes (@JavierNunezR) November 13, 2022

El plato fuerte fue Arctic Monkeys, que volvieron a los escenarios este 2022, ahora presentando su álbum "The Car", aunque también hubo espacio para otros éxitos de su carrera, "Brianstorm", y "Do I Wanna Know?".

Con "Do I Wanna Know?", Arctic Monkeys comienza el tramo final de su show en Primavera Sound Santiago. Mientras el frío post lluvia comienza a hacer lo suyo en Cerrillos @Cooperativa pic.twitter.com/pHBnXxjQDu — Jαvier Núñez Reγes (@JavierNunezR) November 13, 2022

La jornada del domingo tendrá a Björk y el rapero Travis Scott, entre otros.