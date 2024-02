Felipe Avello explicó el origen de una de sus célebres frases: "Era una crítica"

El comediante Felipe Avello reveló detalles y anécdotas de su carrera en el humor, además de sus cambios de estilo a lo largo de los años.

Avello fue uno de los invitados más recientes al programa "Entre broma y broma", donde pudo abordar su pasado como panelista de programas, específicamente en programa "SQP".

Allí, la posibilidad de hacer reír a sus compañeros lo movió. "La risa en vivo me cambió por entero. Pero no tanto las de mis compañeros en el panel, que yo sabía que eran impostadas o al servicio del programa, pero cuando veía a los camarógrafos y a la gente de atrás... ellos eran mi público".

"En Chile no habían tantos shows en vivo, pero yo hacía un show para ellos que, al principio, todo lo encontraban malo. Pero luego se reían. Entonces mi humor no era mi humor, era el humor de de ellos. Yo proponía y si se reían, seguía esa línea", agregó.

La frase de Felipe Avello

Además se refirió a una de las frases más icónicas de su paso por la televisión de farándula: "¿Qué pasó?", se preguntaba histriónicamente Avello cada vez que se hablaban de temas relacionados a la diversidad sexual.

El comediante, quien ya no practica ese estilo humorístico, explicó que la frase nació gracias a Hermógenes Conache y "como una crítica al humor de esa época, pero que todos la celebraban (la frase) como si estuviéramos en el 85".

"Para una generación la censura a Hermógenes Conache en el Festival de Viña fue algo muy histórico. Le cortaron la rutina y después salió en cassette, y todos lo escuchábamos", agregó.

Avello también reveló cuando conoció a Hermógenes Conache, con quien tuvo un particular diálogo. "Me agradeció y me dijo 'gracias a ti estoy de vuelta'... Pero yo solo quería burlarme de él (risas). En realidad me encanta Hermógenes", concluyó.