Luis Slimming inició curso para conducir auto: "Necesito hacer cosas nuevas"

Luego de que revelara en varias ocasiones que no sabía conducir autos, el comediante Luis Slimming reveló que inició un curso de manejo para poder sacar licencia.

El humorista que pasó por Viña 2024 dijo que su esposa se compró un auto y lo inscribió en un curso para conducir pese a que se había negado a aprender. "Nunca había querido pero también estoy en un momento en que necesito hacer cosas nuevas para poder escribir chistes y rutina nueva, así que me sumé", dijo Slimming a LUN.

"El profe me va a buscar a donde esté y parte la clase. Es como pedirse un Uber pero me voy manejando yo", contó Slimming, quien dijo dentro de lo más difícil ha estado "no atropellar a nadie, tratar de no morir en el intento, estar pendiente de que no se me meta una moto, acelerar, frenar, que no se me vaya el auto para el lado, estacionar. Todo es difícil".

Finalmente, dijo que ha sacado "algunas cositas" para una próxima rutina y que "en el peor de los casos, aprendo a manejar y puedo pitutear de Uber".