Beyoncé envía su apoyo a Lizzo en medio de acusaciones

La artista Beyoncé volvió a nombrar a Lizzo en su interpretación de "Break My Soul (The Queens Remix)" luego de las acusaciones y demanda en su contra por ex bailarinas.

"¡Lizzo! ¡Te amo, Lizzo!", dijo Beyoncé en el escenario de su concierto Renaissance en Atlanta la noche del lunes, casi dos semanas después de que la omitiera en su saludo habitual a los artistas icónicos en "Break My Soul (The Queens Remix)" después de que surgieron en línea acusaciones de acoso sexual contra Lizzo.

El pasado 1 de agosto, tres exbailarinas presentaron una demanda contra la cantante acusándola de acoso sexual y de crear un ambiente de trabajo hostil. Lizzo afirmó que se trata de "acusaciones falsas".