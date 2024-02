Billy Joel vuelve a la música con su primera canción original en 17 años

El cantante Billy Joel rompió su silencio musical con su primera canción original en 17 años, "Turn the Lights Back On", una balada en la que parece hablar a sus seguidores sobre su largo retiro de la composición.

"¿He esperado demasiado tiempo para volver a encender las luces?", se pregunta en el sencillo el cantante, que grabó sus últimas canciones ("All my life" y "Christmas in Fallujah") en 2007 y que a sus 74 años sigue siendo todo un icono del pop para varias generaciones.

La nueva canción, disponible en todas las plataformas, parece hacer referencia en algunos momentos a su largo retiro musical: "Llego tarde, pero estoy aquí ahora, y estoy intentando encontrar la magia que de algún modo perdimos".

El productor estadounidense Freddy Wexler -conocido por trabajar con artistas clave del panorama musical de hoy día como Justin Bieber y Ariana Grande- estuvo a cargo de la producción del sencillo, que también compuso junto al propio Billy Joel, Wayne Hector y Arthur Bacon.

A pesar de su retiro musical, Joel no abandonó los escenarios, y de hecho en 2014 llegó a un acuerdo con la organización del teatro Madison Square Garden para ofrecer un concierto cada mes mientras la demanda continuara.

Joel cantará por primera vez su nueva canción en la ceremonia de los premios Grammy, el próximo domingo.