Blink-182 anuncia nuevo álbum con su formación clásica

A 12 años de su último álbum con la formación clásica, Blink-182 llegará con un nuevo LP titulado "One More Time...".

La banda estadounidense, integrada por Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus, anunció este lunes que su nuevo material, el primero en el que los tres participan desde "Neighborhoods" del 2011, llegará el próximo 20 de octubre.

Asimismo, el grupo confirmó que el vídeo musical de la canción que da el título al álbum llegará este jueves 21 de septiembre.

En cuanto al tracklist, el trío confirmó 17 canciones cuyos títulos son:

ANTHEM PART 3

DANCE WITH ME

FELL IN LOVE

TERRIFIED

ONE MORE TIME

MORE THAN YOU KNOW

TURN THIS OFF!

WHEN WE WERE YOUNG

EDGING

YOU DON'T KNOW WHAT YOU'VE GOT

BLINK WAVE

BAD NEWS

HURT (INTERLUDE)

TURPENTINE

FUCK FACE

OTHER SIDE

CHILDHOOD

Los intérpretes de éxitos como "All The Small Things" y "I Miss You" debutarán en Chile el próximo año en el festival Lollapalooza, donde reagendaron su presentación debido a una cirugía a la que Barker debió someterse el pasado marzo.