Cantante mexicano fue acusado de acoso sexual por menor de edad

El cantante mexicano Aleks Syntek, que en los 90 se hizo conocido en el continente por "Lo que tú necesitas" y "Sexo, pudor y lágrimas", se encuentra envuelto en un escándalo sexual con un menor de edad.

Un joven británico de 17 años acusó al músico de 49 años de acoso por enviarle mensajes sugerentes por Instagram. El usuario "Lemon Brick" compartió las imágenes del chateo entre ambos.

El inglés publicó en sus historias la supuesta conversación con el músico, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña. Lo curioso del video es que Syntek le envió fotos de sus conciertos para demostrarle que era un artista famoso.

Ante la pregunta del británico de por qué un artista hablaba con un joven como él, Syntek respondió coqueto que le gustaba mucho la música británica y que "me gustan los chicos lindos como tú".

"¿Lindos?", replicó Lemon Brick. "¿Eso es malo? Oh, sexy jaja", escribió la cuenta verificada de Syntek, quien no se ha manifestado oficialmente sobre el hecho.

Al ver los mensajes publicados, el mexicano le pidió disculpas y que no hizo nada malo ya que se trataba de una "broma" y que por favor borrara todo ya que esto podría "destruir" a su familia.

"Hey, amigo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo pero obviamente fue una broma inocente y te ofrezco disculpas. Tengo una familia. Dos niños hermosos y una encantadora esposa y nos están poniendo en peligro. Gracias, amiguito", escribió Syntek.

"¿Con cuántas otras personas has intentado esto? No te atrevas a hacerme sentir culpable con tu familia. Yo sólo le estoy mostrando al mundo lo que me escribiste. Lo aterrador que fuiste. Tu familia no es mi responsabilidad", replicó el menor.

El video: