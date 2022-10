Coldplay estrenará una canción junto a Jin de BTS en Buenos Aires

El grupo Coldplay anunció que este viernes 28 de octubre estrenará en vivo una nueva canción titulada "The Astronaut" junto a Jin del grupo BTS durante uno de sus shows en Buenos Aires.

A través de sus redes sociales los británicos adelantaron parte del sonido del tema y contaron cómo se gestó esta colaboración con el artista surcoreano.

Jin estará cantando el tema en vivo junto a Coldplay durante la tercera presentación del grupo en Argentina, programada para este 28 de octubre.

El tema será el primer sencillo de Jin como solista y estará disponible en plataformas digitales en las próximas horas.

Por su parte Coldplay tiene agendados 10 conciertos en el Estadio Monumental de River Plate, con la última fecha fijada para el 8 de noviembre.

Jin is here! Rehearsals for #TheAstronaut, River Plate stadium, Buenos Aires. First ever live performance tomorrow #ColdplayLiveBroadcast 💜 pic.twitter.com/ShPefIQ95j