Dua Lipa mostró su nueva canción "Training Season" en los Grammy 2024

La cantante Dua Lipa abrió la ceremonia de los Premios Grammy 2024 con un mix musical que incluyó dos de sus éxitos y su próxima canción.

Se trata de "Training Season", un tema que ya había sido anunciado por la británica para lanzarse oficialmente el próximo 15 de febrero, y que fue parte de esta presentación.

El tema será parte del esperado tercer álbum de Dua Lipa, el cual tendrá a Kevin Parker de Tame Impala en la producción.

Además de este nuevo tema, la cantante presentó su último sencillo "Houdini" y el tema "Dance the night" de la película "Barbie".

🎥 | @DUALIPA opens the 2024 #GRAMMYs with a medley of “Training Season”, “Dance The Night” and her latest hit “Houdini”!



(via:@dualipabrasil)pic.twitter.com/hF6cO7PhQP