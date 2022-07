Actriz de "Elvis" murió a los 44 años

Shonka Dukureh, cantante y actriz que recientemente interpretó a la leyenda del blues Willie Mae "Big Mama" Thornton en la película "Elvis", murió a los 44 años.

Dukureh fue encontrada muerta en su apartamento de Nashville el jueves 21 de julio, según el Departamento de Policía de Metro Nashville. A través de Twitter que "no hay evidencia de juego sucio", y agregó que la actriz compartía su casa con sus dos hijos pequeños.

La cantante y actriz fue aclamada por su interpretación de Thornton en "Elvis", estrenada semanas atrás, en la que aparece cantando una versión de "Hound Dog" de Jerry Leiber y Mike Stoller, que Thornton en la vida real grabó en 1952.

"Hoy se apagó una luz especial y toda la familia cinematográfica de 'Elvis' está desconsolada por la pérdida de Shonka Dukureh", escribió el director de la película Baz Luhrmann en Instagram.

"Desde el momento en que llegó a nuestro mundo, Shonka trajo alegría, espíritu y, por supuesto, su voz y su música. Cada vez que estaba en el set, en el escenario o incluso en la habitación, todos se sentían animados. Shonka estaba empezando a encontrar una audiencia más grande para su tremendo talento", dijo Luhrmann.

BREAKING: No foul play is evident in today's death of actress Shonka Dukureh, 44, who portrayed Big Mama Thornton in this year's Elvis movie. Dukureh, a Fisk Univ graduate, was found dead in the bedroom of her Kothe Way apt that she shared with her 2 young children.