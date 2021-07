Eric Clapton se niega a tocar en lugares que pidan vacunación contra Covid-19

Eric Clapton dice que se reserva "el derecho" de cancelar presentaciones en lugares donde se requiera prueba de la vacunación contra Covid a los asistentes.

La declaración de Clapton de hoy se hizo en respuesta al anuncio del primer ministro británico, Boris Johnson, de que se requerirán pases de vacunas para ingresar a clubes nocturnos y otros lugares.

"Tras el anuncio del primer ministro el lunes 19 de julio de 2021 me siento obligado a hacer un anuncio propio: deseo decir que no actuaré en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada. A menos que haya una disposición para que todas las personas asistan, me reservo el derecho de cancelar el espectáculo", dijo el músico en un comunicado.

El próximo concierto de Clapton en el Reino Unido, hasta ahora, está programado en el Royal Albert Hall de Londres el 7 de mayo de 2022.