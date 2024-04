Éxito de Oasis es la canción con más reproducciones en Reino Unido

La canción "Wonderwall" que Oasis lanzó en 1995 es la canción más reproducida en Reino Unido que haya sido lanzada entre los años 70 y finales de los 90.

Según Official Charts Company (encargada de elaborar listas de los más escuchados en Reino Unido), "Wonderwall" encabeza el ranking que está compuesto por 300 canciones lanzadas en las décadas de los 70, los 80 y los 90.

La lista sigue en el segundo lugar con "Bohemian Rhapsody" de Queen (1975), mientras que Fleetwood Mac se ubica en el tercer y cuarto puesto con "Everywhere" (1987) y "Dreams" (1977), respectivamente.

En quinto lugar quedó otra de Queen, "Don't Stop me Now" (1978), en sexto puesto "Africa" de Toto (1982) y en séptimo ubicación repite Oasis con "Don't Look Back In Anger" (1995).

La lista del Top 10 la cierran "Iris" de Goo Goo Dolls (1998) en el octavo lugar, "Don't Stop Believin'" de Journey (1981) en el noveno puesto y "I Wanna Dance with Somebody" de Whitney Houston (1987) en el lugar 10.

La lista completa está aquí.