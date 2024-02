Fallece Damo Suzuki, legendario cantante del grupo CAN

El cantante Damo Suzuki, recordado por su brillante paso por la agrupación experimental alemana "CAN", falleció a los 74 años.

La sensible noticia fue dada a conocer este sábado por la cuenta oficial de la banda. "Con gran tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro maravilloso amigo Damo Suzuki, ayer viernes 9 de febrero de 2024", comunicaron.

"Su ilimitada energía creativa ha tocado a muchas personas en todo el mundo, no sólo con CAN, sino también con su Network Tour (proyecto personal de Suzuki), que abarca todo el continente. Echaremos de menos para siempre el alma bondadosa y la sonrisa descarada de Damo", escribieron.

"Uno de los mejores cantantes de rock and roll de todos los tiempos"

Reconocido por su versatilidad, estilo vanguardista y capacidad improvisativa, el peak creativo de Suzuki dio en la década de los setentas, época en la que fue recultado por sus antiguos compañeros, el bajista Holger Czukay y el baterista Jaki Liebezeit.

El aclamado disco en el que colaboró, "Tago Mago" de 1971, es considerado por la crítica como uno de los mejores álbumes de la historia del grupo.

Tales méritos no los dejaron pasar sus colegas y también admiradores del trabajo de Susuki, como por ejemplo Stuart Braithwaite de Mogwai, quien colaboró con la leyenda.

"Descanse en paz Damo Suzuki. Uno de los más grandes cantantes de rock and roll de todos los tiempos. Cuando el guitarrista Barry Burns y yo tocamos con él fue una de las mejores experiencias de mi vida", escribió en su cuenta de Instagram.

¿De qué murió el cantante Damo Susuki?

El vocalista, nacido en Japón el 16 de enero de 1950, falleció debido al cáncer de colon, diez años después de ser diagnosticado, en 2014.

Damo Suzuki interpretó hasta el último momento de su vida, y su edad no fue impedimento para interpretar con otros colegas contemporáneos como Black Midi, Pond, Bo Ningen, Tom Skinner, de The Smile y Sons Of Kemet y varios más.