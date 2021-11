Fundador de UB40 muere a los 64 años por una enfermedad fulminante

El recordado grupo UB40 vuelve a sufrir el fallecimiento de uno de sus fundadores en este 2021: a poco más de dos meses de la muerte del saxofonista Brian Travers, la banda comunicó la partida de Astro a sus 64 años.

Si bien no se especificó la causa de muerte del cantante, sí se comunicó que fue debido a una "enfermedad fulminante" que le había sido diagnosticada hace poco tiempo.

"Estamos absolutamente devastados y con el corazón roto", escribió en sus redes sociales el proyecto que liderada Astro junto a Ali Campbell desde 2018.

Formado a fines de los 70 en Inglaterra, UB40 logró irrumpir en el mercado musical con una propuesta de pop reggae y cuyo primer hit fue una versión de "Red red wine" editada en 1983.

El proyecto de Astro y Ali Campbell se formó en 2018 tras algunos problemas legales con UB40. Tenían una gira proyectada para realizarse entre febrero y marzo de 2022.

We are absolutely devastated and completely heartbroken to have to tell you that our beloved Astro has today passed away after a very short illness. The world will never be the same without him.



We ask you to please respect his family's privacy at this incredibly difficult time.